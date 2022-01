Svoz vánočních stromků proběhne ve dvou kolech: od 10. 1. 2022 do 14. 1. 2022 a od 17. 1. 2022 do 21. 1. 2022. Stromky budou sváženy odděleně, svozové vozidlo bude sbírat pouze vánoční stromky, které pak budou odváženy do kompostárny, kde budou dále zpracovány na kompost.