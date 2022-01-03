Svoz vánočních stromků proběhne ve dvou kolech: od 10. 1. 2022 do 14. 1. 2022 a od 17. 1. 2022 do 21. 1. 2022. Stromky budou sváženy odděleně, svozové vozidlo bude sbírat pouze vánoční stromky, které pak budou odváženy do kompostárny, kde budou dále zpracovány na kompost.
Harmonogram svozu:
10. 1. a 17. 1. (NEŠTĚMICE, KRÁSNÉ BŘEZNO)
J. PLACHTY, PEŠKOVA, PICCASOVA, RYJICKÁ, SIBIŘSKÁ, DUBOVÁ, HLUBOKÁ, SEIFERTOVA, ŽELEZNÁ, MLÝNSKÁ, OPLETALOVA, U RADNICE, SÍDLIŠTĚ NA VYHLÍDCE (K. Březno), KEPLEROVA, U PIVOVARSKÉ ZAHRADY, DRUŽSTEVNÍ, NA SKLÍPKU, HUSOVA, ERBENOVA, ANEŽKY ČESKÉ, DR. HORÁKOVÉ, DVOJDOMÍ, PŘEMYSLOVCŮ, ŽEŽICKÁ, VOJANOVA, V OBLOUKU, KŘIŽÍKOVA
11. 1. a 18. 1. (SEVERNÍ TERASA, DOBĚTICE, SKOROTICE, BOŽTĚŠICE)
JIZERSKÁ, ŠUMAVSKÁ, ORLICKÁ, BRANDTOVA, JEŽKOVA, POLÁČKOVA, ŠRÁMKOVA, KMOCHOVA, RABASOVA, MERUŇKOVÁ, OŘECHOVÁ, OVOCNÁ, ŠVESTKOVÁ, VIŠŇOVÁ, STAVBAŘŮ, BURIÁNOVA, HERECKÁ, MAKOVÁ, MARVANOVA, ŠÍPKOVÁ, VOSKOVCOVA, WERICHOVA, ZVONKOVÁ, JANA ZAJÍCE, V KLIDU, VĚTRNÁ, GAGARINOVA, GLENOVA, OBLÁ, SVOJSÍKOVA, LADOVA, POD PARKEM, MUCHOVA, SOCIÁLNÍ PÉČE
12. 1. a 19. 1. (MĚSTO, SKŘIVÁNEK, PŘEDLICE, VAŇOV, HOSTOVICE)
DLOUHÁ ZA IH BOHEMIA, MASARYKOVA NOVÁ ZÁSTAVBA POD HOTELEM VLADIMÍR, LONDÝNSKÁ, MALÁTOVA, SNP, HOŘENÍ, STARÁ, HORNICKÁ, MOŠNOVA, BĚLEHRADSKÁ, POD ŠKOLOU, RŮŽOVÝ PALOUČEK, DŮLCE, VINAŘSKÁ (SÍDLIŠTĚ POD HOLOMĚŘÍ), MASARYKOVA (OD LONDÝNSKÉ PO ŠTEFÁNIKOVOU), PŘEDLICE, VAŇOV, HOSTOVICE
13. 1. a 20. 1. (KLÍŠE, BUKOV, VŠEBOŘICE)
PALACHOVA, NA POPLUŽÍ, BEETHOVENOVA, ALEŠOVA, ŠTEFÁNIKOVA, OSTRČILOVA, RESSLOVA, U MĚSTSKÝCH DOMŮ, PASTEUROVA, U NEMOCNICE, KLÍŠSKÁ, U PANSKÉHO DVORA, NA VLNOVCE, MEZIDOMÍ, ČESKÉ MLÁDEŽE, BEZRUČOVA, STŘÍŽOVICKÁ, SPARTAKIÁDNÍ, PLYNÁRENSKÁ, ZAHRADNÍ, NÁVĚTRNÁ, DUKELSKÝCH HRDINŮ, BRATŘÍ ČAPKŮ, KPT. JAROŠE, KAPITÁNA NÁLEPKY, KOSMONAUTŮ, NA KOHOUTĚ, HORNICKÉ DOMY, MASARYKOVA (OD DP PO ŠTEFÁNIKOVOU), BARÁČNICKÁ
14. 1. a 21. 1. (STŘEKOV, BRNÁ, SVÁDOV, OLŠINKY, SEBUZÍN, CÍRKVICE)
KOZINOVA DVŮR, STŘEKOVSKÉ NÁBŘEŽÍ, ŽELEZNIČÁŘSKÁ, TOLSTÉHO, SÍDLIŠTĚ KAMENNÝ VRCH, ŽUKOVOVA, BRNÁ, SVÁDOV, OLŠINKY, SEBUZÍN, CÍRKVICE
Město Ústí nad Labem