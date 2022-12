Snad tedy o trochu méně organizovaně, avšak možná i o to více speciálně. Všichni, pro které je už dávno Veřejný sál Hraničář domovem pracovním, anebo i místem odpočinkovým, ti všichni, které tento útulný dům v centru Ústí stále či i pravidelně příjemně vyčerpává a baví, tu zažijí hezké chvíle společně u jednoho ohně, s hudbou, svařákem, echt dobrou náladou i čímkoli dalším. Už se na to také těšte, užijete si to se blízkými i s dětmi.