Čtenář reportér dnes 02:14

Tak stočeno posledních zhruba padesát až šedesát kilogramů medu. Byl to dnes med, pot a žihadla. Už ze začátku jsem udělal chybu, že jsem vlezl nejdřív do protivných a pořádně si neutáhl včelařský klobouk, což mě stálo žihadlo do špičky nosu a další do tváře.