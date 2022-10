„Podobných klubů je v republice samozřejmě víc, některé se specializují třeba na vojenskou techniku, my máme na seznamu civilní stará vozidla a motocykly. V roce 1961 byla založena VCC - AMK Česká brána, momentálně sdružuje cca 150 členů, nejstaršímu je osmdesát, nejmladší má třináct let. Asi dvacet procent tvoří ženy. Někdo veterána zdědil, někdo ho skládal jako lego, někdo ho koupil v nepojízdném stavu a potom jezdil po burzách a hledal pomoc u zkušenějších. Během roku pořádáme pouze čtyři akce. Začínáme Prvomájovou spanilou jízdou, potom přijde na řadu akce nazvaná O pohár hraběte Chotka. Nejstarší je Ústecká veterán rallye (22), končíme Svatováclavskou jízdou. V současné době není jednoduché sehnat sponzora, partnera akce, proto si nesmírně vážím každé pomoci. Tohle je krásný koníček, propagující fortel našich předků, ale leze pěkně do peněz. Zdražují se pohonné hmoty, náhradní díly, dražší je servis i opravy. Ve středu vyvenčíme naše mazlíky, přijďte se podívat,“ říká předseda Ondřej Přibyl.

Miroslav Vlach