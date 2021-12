„Soutěž se tentokrát, bohužel, obešla bez zahraniční účasti, přesto si cestu na naše kolbiště našla stovka mladých bojovníků. Na všech bylo znát, jak jsou rádi, že se mohou turnaje zúčastnit. Vzhledem k současné situaci se pochopitelně akce konala za dodržení přísných epidemických opatření,“ uvedl Martin Leška z pořádajícího sportovního oddílu SK Kamura-ryu shotokan Ústí nad Labem.

Den plný soubojů hostila Sportovní hala T-Mobile ISŠ Dobětice. Po rozlosování se v 10 hodin naplno rozhořely boje o prvenství. Organizátoři se navíc postarali o pestrý program – děti soupeřily na překážkové dráze, předváděly ve dvojicích karate techniky nebo bojovaly s imaginárními protivníky.

„Speciální cenu si vysloužili čerstvě čtyřletí účastníci – chlapec a dívka, kteří byli nejmladšími karatisty na turnaji. Nejúspěšnější trojice na stupních vítězů získala vždy medaile a diplomy, vítěz také pohár. A protože máme čas předvánoční, přichystali jsme si na závěr pro všechny bohatou tombolu, v níž bylo možné vyhrát lyžařské vybavení a další sprotovní potřeby,“ upřesnil Martin Leška.

Výsledky Vánočního poháru nadějí, agility – chlapci 4-5 let: Minh Khang Dinh (Kamura-ryu shotokan); chlapci 6-7 let: Petr Beránek (Kamura-ryu shotokan); chlapci 8-9 let: Jan Jakubíček (SSC Česká Lípa); chlapci 10-11 let: Munkh Kherlenbaatar (SSC Česká Lípa); dívky 4-5 let: Gia Kalinová (TJ Auto Škoda MB); dívky 6-7 let: Antonie Jelínková (Kamura-ryu shotokan); dívky 8-9 let: Daniela Russo (SSC Česká Lípa); agility dívky 10-11 let: Nela Smatanová (Kamura-ryu shotokan); dívky 12-14 let: Alžběta Vachová (TJ Auto Škoda Mladá Boleslav).

Kata – 6kyu, chlapci 12-14 let: Leonard Ondovčák (Target Sport Milovice); 6kyu, dívky 10-11 let: Pavlína Svobodová (Kamura-ryu shotokan); 8-7kyu, chlapci 8-9 let: Jáchym Kašpar (Kamura-ryu shotokan); 8-7kyu, chlapci 10-11 let: Munkh Kherlenbaatar (SSC Česká Lípa); 8-7kyu, chlapci 12-14 let: Vlastimil Pohlodko (SSC Česká Lípa); 8-7kyu, dívky 8-9 let: Daniela Russo (SSC Česká Lípa); 8-7kyu, dívky 10-11 let: Mia Votrubová (SSC Česká Lípa); 8-7kyu, dívky 12-14 let: Alžběta Vachová (TJ Auto Škoda Mladá Boleslav).

Michaela Kratochvílová