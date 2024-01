/ROZHOVOR/ Skoro každá obec na severu Čech má své tahouny. Někde píšou kroniku, hrají ochotnické divadlo, sportují, věnují se dětem. Seznam těch skvělých nadšenců je pěkně dlouhý, já jsem se v pondělí 15. ledna sešel v jedné hospůdce s vedoucím ženského pěveckého sboru Baby di Brná. Miloš Jíra je sice dost upovídaný, ale když jsem na něj namířil fotoaparát, ztratil řeč.

Pěvecký sbor Baby di Brná. | Foto: Miroslav Vlach

"Raději vám něco zazpíváme, třeba pochopíte víc," tvrdil svérázný sbormistr a na úvod prozradil jména deseti krasavic neurčitého věku. Míla, Olinka, Jaruška, Jana, Míla II, Líba, Hanička, Veronika, Pavla, Zdenička. Sbor letos v červnu oslaví třetí výročí!

Předpokládám, že máte svou kapelu, jak se jmenuje ?

Už si ani nepamatuji jak vznikla, je to už fakt dávno. Já hraji na bicí, zpívám a ještě to komentuji. Kapela se jmenuje Ústecký výběr, hrajeme country.

Jak vznikl sbor Baby di Brná?

Spolek Veselá Brná každoročně 24. prosince pořádá vystoupení Ústeckých trubačů u Vánočního stromečku. Tendencí bylo zapojit návštěvníky akce do zpívání koled. Tak se zrodila myšlenka na vytvoření vlastního pěveckého sboru. Vůbec se nepočítalo s veřejným vystoupením, ale zájem byl. Dokonce nás bylo jednou šestnáct. Není to sice tradiční pěvecký sbor, ale zpívání nás baví. Je tam učitelka, úřednice, seniorka, jedna dáma z divadla. Nejstarší je sedmdesát, nejmladší pětačtyřicet. Je to možná úsměvné, ale jednou nám dělal předskokana Vláďa Hron. Název Baby di Brná je odvozen od dětského pěveckého sboru Bambini di Praga, to dojde každému. Jsou to amatéři, nadšení sousedé, ale já musím jenom chválit. Sbor svou kvalitu určitě má.

Někdo mi říkal, že jste 12. prosince měli vystoupení v Domě kultury v programu Spirituál kvartet. Je to pravda?

To sedí, velká sláva. Slavný Spirituál kvintet zanikl, vznikl Spirituál kvartet. Veronika Součková, Jiří Holubek, Jan Janda a Zbyněk Bureš. V prosinci přijeli do Ústí, Zdeněk Kymlička nám nejprve rozdal rafinovaně vstupenky a potom nás k překvapení všech vytáhl na pódium mezi profíky. Byl to šok! Skutečně náš sbor Babi di Brná zpíval dvě písničky před plným hledištěm a vysloužil si potlesk. Úžasná věc, na to se nezapomíná.

V sobotu 20. ledna bude v Brné masopust. Vystoupí tam váš pěvecký sbor?

Ne. Možná, že některá dáma navlékne záhadný převlek, ale zpívat tam nebudeme. Všechno má svůj čas, parodií máme asi deset, tři vlastní písničky, zbytek jsou originály. Momentálně dávám dohromady dokumentaci, fotky, texty, poznámky. Chceme především bavit Ústečany, ukázat všem, že věk je jenom číslo v kalendáři. Baby di Brná má své ambice, jednou třeba i vlastní vystoupení. Držte nám palce, tyhle dámy jsou úžasné! Nevěříte? Přijeďte se podívat na Indiánský den v červnu do Brné.

Miroslav Vlach