V sobotu 20. března jsem byl na lyžích v Adolfově. Nádherné běžkování. Velmi příjemný zážitek mi umocnily hned dva faktory.

V sobotu 20. března jsem bylo v Adolfově nádherné běžkování. | Foto: Ilustrační

Za prvé to byl dobře upravená silnice do Adolfova silničáři. Za druhé pak špičkově připravené běžecké stopy okolo Adolfova. Obojí po nočním silném sněžení! Neznám lidi, kteří výše uvedené práce vykonali, ale domnívám se, že je nutné těmto lidem velice poděkovat. Připravili pro mnoho lidí, hezký víkendový den. Prosím vás proto, abyste v novinách ústeckého regionu toto poděkování publikovali, jako velký dík lyžařů – řidičů. Je to jen minimum, co je možné udělat.