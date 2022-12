Skupinu Hradišťan vůbec tvoří samé výrazné osobnosti, které natolik souzní a dýchají jakoby jedním dechem. Takže není vůbec s podivem, že vlastně na jevišti doslova vzniká program šitý přímo na míru publiku na jevišti toho kterého místa, kde právě umělci vystupují. Tak se můžeme zaposlouchat do chorálu zhudebněných staroslověnských textů z 9. století, který majestátně zní a připomíná dávné slavné dějiny Velké Moravy, přes Šalamounovu Píseň písní, která neměla být původně pro publikum, nýbrž pro svou milou ji zhudebnil právě Jiří Pavlica. Ale stalo se, a dnes ji mohou slyšet i posluchači koncertů Hradišťanu, za což velké díky, protože je skutečně přenádherná.

Posluchači si opravdu přijdou na své, a to nejen co se týká hudební produkce, ale i díky mluvenému slovu. To se vine jako červená nit a každý musí cítit tu opravdovost a skutečnou pokoru, podbarvenou upřímným sdělením pro diváka, totiž že my jsme tady pro vás a chceme, abyste odsud odcházeli domů s dobrým pocitem i nadějí, která je tolik potřebná v dnešní vykořeněné době. A tohle my lidičky vážně moc potřebujeme. Ujistit se, že jsou ještě věci na světě, pro které stojí za to doufat a věřit. Hradišťan nám to připomněl vlídně i lidsky, rád. Díky za ten pocit…

Lada Prokůpková