Ihned po vydání alba vyráží na podzimní turné Vypil jsem miliony kafí Tour 2021, čítající dvacet pět zastávek, kam patří tento pátek 5. září také večer ústecký Hraničář. A právě píseň „Mech“, k níž má od 7. září nový video klip, je přírodním pohlazením a jistotou. Je blízká skupině MidiLidi, s níž Ventolin také spolupracuje třeba na klipech.

„Žádný spěch, je tu krásný mech,“ zpívá a prochází se se psem, představuje svou partnerku, plave a vabyluje na dece své elektronické hudební nástroje. Zkrátka pohoda, i když se nakonec dívka se psem vrací domů sama… Jinak je ovšem bývalým členem skupiny Kazety, k jejíž poetice také nemá zrovna daleko. Škoda, že vydala jen jedno stejnojmenné album „Kazety“ (2009).

„Skladba Posun času je asi nejtanečnější, nejhlasitější a nejpunkovější song z desky, obraz proudu myšlenek člověka, který sedí sám uprostřed lockdownu před displejem počítače, venku se pomalu stmívá a on zírá na automatickou nabídku z youtube a říká si: co má tohle znamenat? Posun času je taková moje pocta The Fall, Paranoid London nebo Sleaford Mods. Patafyzický rant song, na který se dá tančit a vyskákat to ze sebe,“ říká Ventolin. A všímá si toho na svém facebooku i ústecký hudební nadšenec a originální muzikant Póža. Ale hudebník, který svými nápady a svou invencí rád lidi roztančí, ovšem začínal jako folkař s kytarou, přiznává v dokumentu FAMU: „Rád mlčím, rozhodně nejsem žádný introvertní typ."

Koňe a Prase. Kapela vznikla na popud Martina a Viktora v roce 2013 za účelem hraní na vernisážích. V roce 2015 se do ní připojila Lenka a kapela se začala formovat do dnešní podoby. Původní tvorbu charakterizovaly jednoduché písně s banjem, saxofonem, heligonkou a dětským klavírkem. S Lenkou si zkoušeli střídat různé nástroje, po 1,5 leté pauze se nástrojové obsazení u každého z nich usadilo. Texty veselou formou odražejí každodenní situaci obyčejných lidí s důrazem na ekologii a kritiku společnosti. Kapela dlouho vystupovala převážně ve svém rodném měste Valmezu. Také ona stojí za poslech, tento koncert si užijete, věřte. Vstupné: předprodej 290 Kč, na místě 350 Kč.

Radek Strnad