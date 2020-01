Vánoce jsou minulostí, ohňostroj pobavil stovky lidí na nábřeží, sníh byl pouze na Telnici. V pátek odpoledne (3.1.) byla mlha všude, slunce dostalo neplacené volno, děti koukaly na televizní pohádky místo zimních radovánek. Kdo se rozhodl pro zdravotní procházku kolem Labe, nelitoval.

Sníh na ústeckých mostech | Foto: Miroslav Vlach

Na koulování to nebylo, ale bílý poprašek potěšil nejen milovníky zimních sportů. Na cyklostezce byli nejen pejskaři, maminky s kočárky, zamilované dvojice, ale i sváteční běžci, kteří začínali plnit svá nová předsevzetí. Oba silniční mosty se chlubily pohádkovou námrazou, amatérští stopaři předávali zkušenosti dětem, jejich kluzké stezky vedly k vodě. Na kvalitní dokumentaci to nebylo, ale zájemců o selfíčko s hladovou labutí tam bylo dost. Na prvního sněhuláka si ještě počkáme, ale třeba to už nebude tak dlouho trvat.