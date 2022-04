Ústecké discohrátky

Kdy: Pátek 8. dubna od 20.00 hodin

Kde: V Národním domě v Ústí nad Labem

Hudba k tanci a poslechu od 70.let do Milénia nejen pro pamětníky

Velikonoce v Zubrnicích

Kdy: Sobota 9. dubna a neděle 10. dubna od 9.00 hodin

Kde: Muzeum v přírodě Zubrnice

Velikonoční lidové zvyky přiblížíme ukázkou zdobení kraslic tradičními technikami (škrábání vajíček, drátování, zdobení voskovou batikou aj.) Ve světnicích zavoní mazanec a jarní nádivka. Z připraveného proutí si lze uplést vlastní pomlázku. Připravujeme úkoly a divadlo pro rodiny s dětmi. S vítáním jara pomůžou folklórní soubory, které vynesou Moranu.

Zahájení turistické sezony 2022 - Historický den na hradě Střekov

Kdy: Sobota 9. dubna od 10.00 hodin

Kde: Hrad Střekov

Přijďte si užít zábavný den na hrad Střekov. Čeká vás spousta legrace, soutěží a her. Co jsme si pro vás přichystali? Kostýmované prohlídky hradu zdarma (10.30, 11.30, 12.30, 13.30 a 14.30). Šermířské vystoupení (11.00 a 15.00) skupiny Corvus Milites. Divadelní představení (13.00) - pohádku Býk Ferdinand zahraje Činoherní studio. Slavnostní otevření naučné stezky pod Vsokým ostrým (14.00). K vidění bude rovněž sokolnická ukázka, v jejímž průběhu se představí několik různých dravců. Přihlížející se mohou aktivně zapojit, po skončení bude možné i focení s dravci.

Malá mořská víla

Kdy: Sobota 9. dubna od 15.00 hodin

Kde: Kinosál Kulturního domu v Ústí nad Labem

Divadelní představení pro děti souboru Mladá scéna.

Sekáč a swap rostlin

Kdy: Sobota 9. dubna od 14.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Už klasický sekáč v Hraničáři! Nový prodejci, nové kousky! Vivat la slow fashion! Máte rádi rostliny všeho druhu? Chtěli byste některé věnovat a naopak si doma osvěžit vzduch novými? Pak přijďte na výměnu rostlin do Hraničáře.

Sat + Sold Out Boy

Kdy: Pátek 8. dubna od 21.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

O našlápnutý páteční večer se vám hudebně postarají DJs Sat a Sold Out Boy. Disco – house – italo – chicago – acid – ebm.

Jan Boháč a Viktor Dedek: Fantasy RPG v galerii, První výprava

Kdy: Sobota 9. dubna od 10.00 do 18.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Ve třetím dílu naší eurostředověké ságy nazvané Hraničáři se spolu podíváme na novou podobu takového povolání. Na hranice prvotního, našeho, světa a světa druhotného, fantasy, které se v době eurostředověku prolínají a mizí, podobně jako hraniční kameny vesnic produkující BIO-NFT Vanilkové bezlepkové muffiny.

Višňový sad

Kdy: Pondělí 11. dubna od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Sad je plný kvetoucích višní, je o ně třeba pečovat. Aby rostly a plodily. To už dnes ale nikdo neumí, říká prastarý komorník Firs. Už jsme zapomněli, jak sušit višně, navazovat hluboké vztahy a starat se o rodinný dům, aby nepropadl v exekuci. V Čechovově lyrické komedii nejsou žádné hlavní a vedlejší postavy, všichni jsou aktéry jednoho navenek nenápadného děje. Pod jeho povrchem tiká čas.

Flaška

Kdy: Do 28. února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Od demižonů k ruinám, aneb 150 let největší lahvárny v monarchii, tak je charakterizována nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem pod názvem Flaška, která tak připomíná kdysi největší lahvárnu v Rakousko-Uhersku. Rozsáhlá expozice stojí především na stovkách lahví rozmanitých barev, tvarů a velikostí. Výstava potrvá do února 2023.

Milan Kozelka – Na cestě

Kdy: Do 24. dubna

Kde: Dům umění v Ústí nad Labem

Výstava v Domě umění Ústí nad Labem je novou interpretací Kozelkova díla ve spolupráci s místními umělci a Fakultou umění a designu UJEP. Nejen, že prezentuje dílo Milana Kozelky v jeho úplnosti, a to především díky dokumentaci a originálům uchovaným v archivu Kozelkova přítele a sběratele Vladimíra Meistra, ale posunuje ho dál díky instalacím, které podle autorových skic a návrhů realizoval Jan Krtička a Jan Prošek. Výstavu doprovází samostatný projekt Šemík stejnojmenného dočasného autorského seskupení, jenž působí na periferii současného umění. Je pokusem nalézt v tvorbě lokálních umělců mladší a střední generace propojení s dílem Milana Kozelky. Unikátnost expozice Šemík spočívá v dočasném spojení osmi, jinak samostatně tvořících autorek a autorů, kteří se rozhodli pracovat pod společnou signaturou a vytvořit pro tuto příležitost expozici složenou převážně ze zcela nových artefaktů.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.