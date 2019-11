Virtuosi per musica di pianoforte se blíží

Příští týden proběhne v Severočeském divadle v Ústí nad Labem mezinárodní klavírní soutěž pro děti a mládež do 16 let Virtuosi per musica di pianoforte, která je zařazena do Rodinného stříbra Ústeckého kraje.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník