Do Národního domu v Ústí nad Labem konečně může opět dorazit virunga a s ní čerstvá zásoba nefalšovaného exotického ovoce. Přijďte omrknout ta nejlepší avokáda, banány, manga, jackfruity a mnoho dalšího. Přijďte v sobotu 27. června od 10 do 15 hodin.

Exotické africké ovoce bude k mání v Národním domě v Ústí nad Labem. | Foto: Virunga

Co pro vás přivezeme?

Čerstvé ovoce z Afriky, jako je třeba obří jackfruit, to nejmáslovější avokádo na světě, spousta druhů banánů, mango nebo slaďoučký ananas

Sušené ovoce - co takhle dát si boží sušené mango nebo papáju

Dálkami vonící koření ze Zanzibaru

Kvalitní čokoládu, kávu a dokonce čerstvé kakaové boby