Víte, co mají společného dinosauři a Spolchemie?

Čtenář reportér Čtenář





I když vyrábíme nepřetržitě 165 let, věk to není. Díky naší „zelené“ pryskyřici vyráběné z obnovitelných zdrojů jsme pomohli „oživit“ dva desítky milionů let vyhynulé tvory! Konkrétně predátora T-Rexe a létajícího Quetzila. Ty nyní tvoří atraktivní exponáty v nově otevřeném Dinosauria Museum Prague.

Díky „zelené“ pryskyřici, vyráběné z obnovitelných zdrojů, pomohla Spolchemie Ústí nad Labem „oživit“ dva desítky milionů let vyhynulé tvory. | Foto: Spolchemie Ústí nad Labem