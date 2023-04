V pátek 31. března jsem doprovodil vnučku do školy v Doběticích, v tělocvičně mě čekaly dvě mladé sportovkyně, žlutá trička jim slušela. Obě jsou učitelky, obě jsou momentálně na mateřské dovolené. Zuzku Kotěšovcovou znají běžci nejen na severu, doma má spoustu zajímavých trofejí, specialitou je půlmaraton. Jana Králová dojíždí z Krupky, ta vyzkoušela snad všechny míčové sporty včetně fotbalu. Spojil je program pro děti, který se jmenuje gymnathlon.

Gymnathlon. | Foto: Miroslav Vlach

"Tohle je vlastně takový komplexní program pro děti ve věku od 2,5-11 let. Gymnathlon je založen na principech všestrannosti pohybového rozvoje, formou hry a interních soutěží vytváří prostor pro získání základů několika sportů. Pomocníkem trenéra je i opičák Max, který koluje mezi dětmi a zajišťuje potřebnou zpětnou vazbu z bydliště, či rodiny. Zážitky zapisuje dítě do deníčku, každý trénink začíná vyprávěním opičáka. Tréninky jsou přizpůsobeně věku dítěte, začíná baby (2,5-4), potom je junior (4-6),následuje sportmix (6-8), poslední je active (8-11). V rámci ČR je momentálně 432 otevřených kurzů, jenom v Praze je jich 207. Do Ústí se gymnathlon dostal před pěti roky, " vysvětluje hlavní trenérka Jana Králová.

Začíná rekonstrukce ulice Mezní na Terase. Ovlivní MHD, auta musí objet sídliště

Rozvoj všestrannosti a týmová spolupráce v kategorii sportmix začíná rozcvičkou, povinný je pitný režim a dobrá nálada. Pouze jeden kluk a jinak samé holčičky mají zvládnout základy basketbalu, gymnastiky, atletiky, tenisu, volejbalu a parkouru. V pátek byl hlavní pomůckou speciální míč. Chytit, vyhodit, přehodit, doběhnout, předběhnout, udržet, trefit, plácnout, koulet, odkopnout atd. Hlavně se ho nebát! Ve dvojicích, pod dohledem, s nápovědou, ukázkou i pochvalou. Trenérka vysvětluje, děti ji pečlivě sledují, všechny to baví. Závěrečná hra na míčové raky vyžaduje rychlost, vytrvalost i taktiku, zapojují se i obě ženy ve šlutém. Pro většinu dětí jsou to sportovní začátky, na konci kurzu to bude všechno jistější a rychlejší.

FOTO: Státní zámek Velké Březno zahájil novou sezónu. Chystá se řada akcí

Na chodbě čekají rodiče, na týden dostává zvědavého opičáka Maxika malá Míša. "Dcera sem chodí druhým rokem, celý týden se těší na trenérku. Byla jsem tu na ukázkové hodině, žádné prostoje, individuální přístup, smích, zábava. Moc se mi to líbí a nejsem sama," tvrdila paní Edita. " Dokonce nám posílají fotky z každého tréninku, děti mají kontrolní listy, domácí úkoly. Kvalitu projektu garantují především šikovné a zkušené trenérky, proto pochvala patří především paní Králové a paní Kotěšovcové," připojil se ke kráitké diskusi spokojený táta. Když to děti baví, dokážou hodně, nejen ve sportu!

Miroslav Vlach