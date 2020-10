Před týdnem byla zprovozněna vnitřní část bistra, kde čeká na šikovné děti malé překvapení od Cepíka. Za dobrými nápady stojí tři ženy Lenka Plzáková, Eva Hájková, Alena Škvorová a Centrum podpory zdraví, z.ú.

Centrum podpory zdraví, z.ú. je nezisková organizace, která vznikla v roce 2012 v Ústí nad Labem. Hlavním posláním organizace je prevence a osvěta v oblasti zdravého životního stylu.

"Skutečně máme loutkového maskota, který se jmenuje Cepík. Je mu osm roků a měl by pomáhat školkám v Ústeckém kraji se správnou výživou. Ono to není zase tak jednoduché, jak to vypadá, na začátku spolupráce je zájem školky, my tam potom realizujeme celoroční program zaměřený na pestrost stravy, pitný režim a pohybovou aktivitu. V rámci republiky jsme jediní, kteří od Ministerstva školství (MŠMT) obdrželi certifikát na tento projekt. Cepík učí děti správným návykům v oblasti stravování, zajíždí do školek s divadlem, přednáškami pro rodiče, učitelky i kuchařky, projekt doplňuje spousta doprovodných materiálů. Navíc mimo školky lákáme celé rodiny do terénu formou Cepíkových výletů. Tento nápad vznikl už v březnu, kdy jsme seděli doma a nevěřili, že čínský virus dorazí až k nám. Dnes jsme k výletům přidali hrací kartu s popisem trasy, odměnu od nás dostanou ti, co nafotí výlet a splní podmínky soutěže. Pokud máte zájem, tak stačí zajít pod most do KOLOcafé, kde vám všechno vysvětlí. V současné době, kdy celou republiku opět sužuje koronavirus je pozitivní myšlení a pohyb na zdravém vzduchu základem preventivní terapie. My doporučujeme všem aktivní pohyb v přírodě, do batůžku přibalte nějaké ovoce, nezapomeňte na pití. Děti rády fotí, tatínek jim určitě pomůže, přečte malý leták s popisem místa i trasou. Auto nechte doma, místa jsou vybrána tak, aby to zvládlo každé pětileté dítě. Oáza pod starým mostem nabízí pohodu, posezení u ohniště, výměnu zkušeností z cest nejen na upravené trase podél Labe. Začínáme, ale naše nápady můžete prověřit i v zimě," s úsměvem vysvětluje ředitelka CEPOZ Lenka Plzáková.

Miroslav Vlach