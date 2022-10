„S Vojtou, samozřejmě, také patříme mezi hokejové nadšence, ale protože jsme zároveň geografové, rozhodli jsme se udělat přítrž našim sporům vědecky,“ říká s úsměvem odborný asistent katedry geografie Přírodovědecké fakulty UJEP Vladan Hruška a současně vysvětluje: „Analyzovali jsme proto nominace české hokejové reprezentace na klíčové turnaje, jako jsou mistrovství světa, olympijské hry a světový pohár od doby jejich vzniku po rozpadu Československa (tj. od roku 1993) až do roku 2019. U všech nominovaných jsme pak sledovali místo rodiště, místo působení v mládežnické a juniorské kategorii, a také klub, ze kterého daný hráč vstoupil poprvé do reprezentace.“

Okresy dle narození reprezentantů Česka v ledním hokeji.Zdroj: UJEP

Celkově tak výzkumníci UJEP pracovali se souborem 250 reprezentantů. Následně údaje shrnuli do území okresů a analyzovali. Aby však data byla mezi okresy porovnatelná, přepočítali je na počet obyvatel daného okresu.

Z pohledu rodiště reprezentantů jsou „úrodné“ Kraj Vysočina a Jihočeský kraj, rodiče ale své kluky vodili na první tréninky také v okrese Most, na Kladně, v Plzni, Pardubicích a ve Zlíně. Ač se 10 % všech reprezentantů narodilo v Praze, s ohledem na přepočet na obyvatele všem okresům dominuje v tomto žebříčku okres Most, kde sídlí litvínovský hokejový klub.

Okresy dle mládežnického působení reprezentantů Česka v ledním hokeji.Zdroj: UJEP

Dominance Litvínova (resp. okresu Most) byla potvrzena i v mládežnických kategoriích, kde většinovou část začátku své kariéry strávilo v přepočtu na obyvatele nejvíce reprezentantů. Těsně je pak následován jinou mekkou hokeje v Česku – Kladnem. I přesto, že se v některých okresech téměř nikdy nehrála vrcholná soutěž, dokázaly tamní kluby – jako třeba v Písku, Jindřichově Hradci či v Havlíčkově Brodě – připravit poměrně vysoký počet reprezentantů. Naproti tomu jako „nehokejové“ se jeví některé okresy Plzeňského a Libereckého kraje.

Při pohledu na místa juniorského působení reprezentantů (tedy posledního stupně před vstupem do kategorie dospělých) dochází k jejich koncentraci do několika málo míst. Stále přetrvává význam okresů Most (potažmo Litvínova) a Kladno, ale profilují se i České Budějovice a Pardubice, pravděpodobně vysávající talenty z jiných klubů v jižních Čechách popř. na Vysočině. Určitou hokejovou pouští je v tomto ohledu Karlovarský kraj, který nezaznamenal žádného reprezentanta.

Okresy dle juniorského působení reprezentantů Česka v ledním hokeji.Zdroj: UJEP

Ještě více se prostorové působení reprezentantů koncentruje při pohledu na okresy (kluby), ze kterých byli poprvé nominovaní do reprezentace. Jak však zmiňuje Mgr. Vojtěch Červinka: „V průběhu celého výzkumu jsme si uvědomovali, že sledované období je příliš dlouhé a po tu dobu se situace na české klubové scéně zásadně změnila – stejně tak, jako se změnila i socioekonomická situace českých regionů.“

Proto vědci nástup do reprezentace rozdělili na dvě sledovaná období. V letech 1993–2005 bylo do reprezentace nominováno celkem 92 hráčů, z toho 24 z Prahy a dalších 13 z Litvínova, který v relativním pohledu v tomto období silně dominuje, spolu s Kladnem a zpočátku i armádní Jihlavou. Poměrně silná také byla pozice Zlína a Pardubic.

Okresy, ze kterých byli nominováni hráči do reprezentace v období 1993–2005.Zdroj: UJEP

V následujícím období se však situace zcela mění a klesá dominance tradičních klubů ovlivněná již z předchozích let poklesem finanční podpory ze strany tradičních průmyslových podniků v Litvínově a Kladně. Na druhé straně na scénu nastupují do té doby méně úspěšné a známé kluby (Karlovy Vary, Liberec, Mladá Boleslav, aj.). Rostoucí globální integrace hokeje navíc způsobuje, že je více hráčů poprvé do reprezentace nominováno ze zahraničních klubů než z těch českých. Z mapy zcela mizí Jihlava (a s ní de facto celý kraj Vysočina), Kladno, Vsetín. Určitý význam si zachovává Litvínov, který se však o svou mocenskou pozici musí dělit s Karlovými Vary či Chomutovem. Naopak roste vliv Plzně a na mapu se po dlouhé době vrací tradiční klub z Brna.

Okresy, ze kterých byli nominováni hráči do reprezentace v období 2006–2019.Zdroj: UJEP

„Během novodobé české hokejové historie tedy v kvalitě hráčů nejprve dominovaly tradiční kluby jako Kladno a Litvínov, které svou moc vybudovaly ještě za socialistického období. Postupem času se produkce hokejových talentů značně prostorově rozptýlila nejen do jiných českých měst, ale také i do jiných zemí světa,“ uzavírá Vladan Hruška.

