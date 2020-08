Svými aktivitami a zálibami se příliš nechlubí, mnohé informace musíte z něho přímo dolovat. Všude se pohybuje na kole, běhat začal po čtyřicítce, nevyhledává komerční akce plné reklam, poslední dva roky vstává ve tři hodiny ráno, aby roznesl noviny předplatitelům, teprve potom snídá. Vladimír Růžička sám vytyčí trasu, pozdraví běžce, předá symbolické ceny, poděkuje dobrovolníkům.

Vladimír Růžička miluje Střížák a malé běžecké závody. | Foto: M. Vlach

Z místa akce odchází poslední, když je všechno uklizeno. Letošní Ústecký krosový pohár už je bez sponzora (USK Provod), ale on věří, že bude líp. Stále vymýšlí nové trasy, aby sportovcům dokázal, že příroda je tu stejně krásná, jako na Litoměřicku, nebo u Hřenska. Pod jeho taktovkou se běželo u Chlumce, ve Stadicích, v blízkosti Erbenovy vyhlídky, ve Střížovicích, pod dálnicí, u jezera Petri v Chabařovicích, na Střížáku. Když se ho zeptáte, jak by on pomohl místní přírodě, kdyby měl ty možnosti, odpoví vám s úsměvem.