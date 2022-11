Běhal pomalu, ale pár žákovských gólů dal. Později přidal další sporty, kde hlavní pomůckou byl míč. Nohejbal, volejbal, košíkovou. Samozřejmě, jako samouk amatér. Partička kolem Vildovců a Křižáků ho v dospělosti nalákala k tenisu, nekompromisní drsňák Karel ho proháněl v Krkonoších na běžkách, techniku ladil s Běďou. Pokořil Jizerskou padesátku, v Rokytbnici zvládl černou sjezdovku, po padesátce se dal na kolo. S Jirkou Křížem poletovali po kopcích, nikoho by nenapadlo, že to vlastně bylo jeho loučení se sportem. Všichni nevěřícně kroutili hlavami, když před čtyřmi roky četli parte.

S nikým se nestačil rozloučit, synům zamával dodatečně z bílého obláčku nad Chlumcem. Partička jeho kamarádů se schází pravidelně v malé hospůdce, někdo přinese starou fotku, někdo přidá příběh ze společné dovolené. Oni ho fakt měli rádi, byl jeden z nich, smál se košilatým vtipům, vyprávěl neskutečné příběhy, které by pan Troška jistě zfilmoval. V sobotu 5. listopadu by mu bylo sedmdesát let. Ten nejstarší z party nepřišel, je mu už osmdesát, bál se covidu. Jarda hraje kuželky, Pavel vytáhne někdy kolo, Karel se chystá na operaci kolena, Petr má slušivý stříbrný přeliv, Zdeňka trénuje malé tenisty. Vnoučata jim dělají radost!

Někdo stárne rychle, někdo pomaleji. Važte si každého dne, může být ten poslední. Pokud jste Vlastíka znali, vzpomeňte si na něj, fandil i vám. Byl to můj brácha! Do reprezentace by se nedostal, ale sport měl moc rád.

Miroslav Vlach