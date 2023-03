/FOTO/ Na prohlídku vodní elektrárny Střekov, která je sedmým v řadě a zároveň na české straně i posledním vodním dílem provozovaným na řece Labi Skupinou ČEZ, zavítalo úctyhodných 865 osob. Stalo se tak v sobotu 25. března, na kterou energetici připravili den otevřených dveří u příležitosti Světového dne vody (22.3.). Ve spolupráci s Povodím Labe byl zpřístupněn i rybí přechod, což se líbilo hlavně nejmenším návštěvníkům. Vodní elektrárnu Střekov si bude moci každý opětovně prohlédnout již 21. května. Tentokráte půjde o den otevřených dveří před dernisáží výstavy s názvem Energie & civilizace, která bude od 4. do 22. května nainstalována na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem.

Vodní elektrárnu Střekov si prohlédly stovky lidí. | Foto: Ota Schnepp, ČEZ

„Musím přiznat, že tak vysoké číslo návštěvnosti jsme nečekali. Veliký zájem a zvídavé dotazy nás pochopitelně velmi potěšil. Přišli jednotlivci i skupiny, dvojice a hlavně pak celé rodiny s dětmi. Všechny jsme seznámili s historií elektrárny, ukázali jim velín a provedli strojovnou, samozřejmě s výkladem, jak vše funguje a co k čemu slouží. Ve venkovním areálu si například prohlédli stroj na čištění jemných česlic,“ shrnul stručně (ovšem výstižně) sobotní dění předák ze střekovské elektrárny Milan Machata, který se rovněž ujal role jednoho z průvodců.

Skupina ČEZ provozuje na řece Labi sedm vodních elektráren. Střekov je přitom se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami s celkovým instalovaným výkonem 19,5 MW největší a zároveň na území ČR i posledním v řadě. Ročně dodá do sítě tolik elektřiny, kolik by stačilo k pokrytí spotřeby většího města s asi 27 tisíci domácnostmi. V následujících letech čeká všechna tři střekovská soustrojí postupná komplexní modernizace podobná těm, kterými procházejí velké vodní elektrárny ČEZ na Vltavě.

„Další fungování Střekova v éře decentralizované a dekarbonizované energetiky si totiž vyžádá investice do zvýšení spolehlivosti a účinnosti všech tří soustrojí. Většina jejich hlavních prvků bude při modernizacích vyměněna. Týká se to turbíny a její regulace, rotoru a statoru generátoru, ovládací hydrauliky nebo řídicího systému. Počítáme se zvýšením výkonu elektrárny i zvýšením účinnosti až o deset procent. Ekologičtěji fungující střekovská elektrárna tak bude k výrobě stejného množství elektřiny potřebovat o miliony kubíků vody méně,“ dodává k připravované modernizaci ředitel vodních elektráren ČEZ Róbert Heczko.

Všechna tři soustrojí projdou komplexní obnovou do roku 2030. Návštěvníci, kteří nyní zavítali na prohlídku VE Střekov, tak jednou budou moci srovnat, co se v jejích prostorách změnilo. „Člověk neví, co bude do konce roku. Tak jsme využili hned první možnost, kdy je vodní elektrárna přístupná veřejnosti a přijeli se z okraje Prahy podívat. Synovi je sice teprve devět, ale zajímá se o technické věci. Už jsme třeba tady na severu spolu byli v ledvické elektrárně na rozhledně. Teď ho to zaujalo natolik, že už se mne ptal, jestli někdy podíváme i do jiné vodní elektrárny,“ řekl s úsměvem Karel Novosad.

Josef Ficek z Ústí nad Labem byl v elektrárně naposledy, když mu bylo deset let: „Slyšeli jsme v rádiu, že bude den otevřených dveří, tak jsme se přišli podívat. Jako Ústečáci to nemáme daleko, takže jsme zde celá naše pětičlenná rodina. Osobně mne zajímalo, jak to tu nyní vypadá a určitě mne bude zajímat, jak bude elektrárna vypadat po modernizaci.“ Karel Blavka, babička Jana a vnuk Karel z Jílové u Děčína byli rovněž z prohlídky nadšeni. „Je to kus historie, technická památka. Tak jsme se přijeli podívat, co dokázali postavit a zprovoznit naši předci a tak trochu obdivovat um českých rukou,“ uvedl mimo jiné pan Karel.

Vodní elektrárnu Střekov Skupiny ČEZ si bude moci každý opět prohlédnout již 21. května, a to v čase od 10 do 16 hodin. Tentokráte půjde o den otevřených dveří předcházející dernisáži výstavy s názvem Energie & civilizace, která bude od 4. do 22. května nainstalována na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. A pokud to provozní podmínky dovolí, další zájemci si budou moci tuto technickou památku prohlédnou v září během Dnů evropského dědictví.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy