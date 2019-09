Některá schodiště na Severní Terase mají nově řešené nájezdy pro kočárky. Toto provedení se však lidem příliš nezamlouvá.

Některá schodiště na Severní Terase mají nově řešené nájezdy pro kočárky | Foto: Barbora Pospíšilová

U „Hoteláku“ nedávno probíhala oprava výměníků, tuším. Bylo rozkopané nejdříve jedno schodiště, a pak to druhé. U menšího schodiště býval nájezd pro kočárky, takový ten typický se schůdky uprostřed. Po uvedení schodiště do provozu nájezd zmizel a nahradila ho mřížka. Zkuste si po ní projít pozadu, držet kočár o váze 15 až 20 kg a to ideálně v deštivém počasí. Zkusila jsem to jednou a od té doby místo objíždím po trávě. Kočár vás nutně táhne dolů, mříž pod nohama klouže a člověk se může jedině chytit jednou rukou zábradlí, a tak kočár jistit jednoruč. Až na kovovou mřížku dopadne sníh nebo na ní zamrzne voda a pokryje ji náledí, to bude teprve adrenalin.