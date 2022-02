Jiří Havelka je režijně podepsaný i pod Vlastníky. Přitom kdykoli se cokoli problémového za mé vojny v Československé lidové armádě stalo, byla to „mimořádná událost“ tedy „mimořádka“. Komedii Mimořádná událost dá Hraničář též v neděli 6. 2. od 17.30 a ve čtvrtek 17.2. od 20.00 hodin. To se prošvihnout nedá!

Zdroj: Youtube

Když čtu, co se ve filmu Mimořádná událost stane, chtě-nechtě se mi vybaví dávný swingově poetický song české folkové jedničky Karla Plíhala. V písni Vlak s podporou kytar swinguje: „Došlo uhlí, došla pára, vlak nám umřel mezi poli, pod oblohou plnou velkých hvězd. Dělíme se o cigára, mlčíme a ticho bolí, jen babka v kupé nepřestala plést. Došlo uhlí, došla pára, Pánbůh ví, co bude s námi, strojvůdce si serval stejnokroj, dělíme se o cigára, a prsty té staré dámy, stále vedou nerozhodný boj: jehlice cinká, o jehlici, jak dva malí rytíři co zkřížili své zbraně, kvůli té letité krasavici, co je AZ Magazinu hned na první straně… Došlo uhlí, není šťáva, klopýtáme mezi pražci, jen babka v kupé sedí a plete dál. Na poměry už nenadává, podle ní sme všichni šašci, přeci kolikrát už ten vlak s náma stál…“

Ta píseň je zdařilá, hodně o nás, jen je to v ní přesně obráceně, než ve filmu, o kterém je řeč. Jak byste se tad zachovali, jet ve vlaku, který nikdo neřídí? Odpověď na to hledá i Jiří Havelka, režisér i scenárista diváckého hitu Vlastníci, v nové komedii Mimořádná událost.

„Názvem našeho filmu si nadbíháme, ale současně věřím, že to i tentokrát bude pro diváky mimořádný zážitek v dost ohledech,“ říká o novince Havelka. Mimořádnou událost způsobí strojvedoucí lokálky (v civilu herec, muzikant i autobusový nadšenec Václav Kopta), když neplánovaně zastaví mezi poli a vystoupí z vlaku jen aby vyřešil drobný technický problém. Jenže zastavil v mírném protisvahu a vlak mu ujel samospádem ve směru, odkud vyjel. Brblající cestující ocení: „Už zase jedeme!“ Ale záhy jim dojde, že úplně špatným směrem.

Hlasitě protestují, žádají informace. Jenže kabina strojvedoucího je zamčená, nikdo se zpoza dveří neozývá. Mezi jedenácti pasažéry od školáka přes slečnu i mladou paní přes mladou hudební skupinou přes důchodkyně po nevraživého důchoce začnou šířit první náznaky paniky. Kontakt s okolím prostřednictvím mobilních telefonů bohužel selhává, nepomáhá ani zoufalý křik z oken vlaku. Cestující za pomocí mírného násilí dveře kabiny strojvůdce otevřou, ale tam si jen potvrdí nejhorší obavy: motoráček totiž opravdu nikdo neřídí. Dost nesourodá skupina lidí, kterou na chvíli svedla dohromady jízda vlakem, má teď jeden společný, ale nesnadný cíl: Přežít tuhle „šílenou“ cestu ve zdraví…

Komedii „Mimořádná událost“ volně inspiroval skutečný příběh „splašeného vlaku“, který ujel svému strojvůdci i s cestujícími před pár lety na Českomoravské vrchovině. Jiřímu Havelkovi ovšem nešlo o věrnou rekonstrukci celého tohoto případu, jako spíše o další zábavný ponor do světa zcela normálních lidí, kteří se tak ocitnou v nezvykle extrémní situaci. Možná byste se divili, kolik toho můžou mít společného vypjatá domovní schůze, kde jde každému o peníze, osobní ambice i různá ega a jeden obyčejný výletní vlak, který nikdo neřídí. Konečně, máte jen o důvod navíc, proč se ve 4. února čtvrtek od 20.00 hodin do Veřejného sálu Hraničář dostavit a vše i tu užít. Těšit se tak můžete na tyto skvělé herce, jejich narážky, postřehy, akce a grimasy, ironii.

Hrají: Jana Plodková, Igor Chmela, Jenovéfa Boková, Jaroslav Plesl, Alois Švehlík, Ctirad Götz, Tereza Marečková, Václav Kopta, Marie Ludvíková, Robert Mikluš, Fedir Kis, Daniel Horečný, Oliver Vyskočil, Václav Vašák, Magdaléna Sidonová, Agáta Červinková, Milan Koritják… Kamera: Martin Štěpánek.

Radek Strnad