V parku rodiče potěší nabídka kluků z Ústecké pivotéky, mamky a babičky ocení kávu i dort dam z místního bezobalového obchůdku Špajz, ústecká zmrzlina zavoní a zchladí, i kdyby sprchlo - na vše jsou Promyky připraveny. Na akci zakřupou belgické hranolky, potěší čokoláda od ManuČoko.

„Klíše nabídne i řadu dalších možností. Dobré pití i něco k němu seženete v Pivnici Žumpa, Bistru i v podniku U Sportovce,“ slíbují Michaela Valášková, která Promyky založila s Lucií a Olgou. „Pakliže k nám vyrazíte, vezměte si prosím svůj kelímek, sklo či lahev. Méně odpadků potěší všechny. Díky, krásný den všem,“ přeje Michaela.

Výtěžek z dobrovolného vstupného benefičně dostane ústecký Klokánek. Promyky děkují za pomoc i podporu skrze darujme.cz, Nadaci Via, Statutárnímu městu Ústí nad Labem – jeho Magistrátu a KULT produkci.

Lákadlem i jistotou Divadelního dne v neděli odpoledne budou kratší příběhy od zábavy pro děti i dospěláky pražské Studio Damúza https://damuza.cz/.

„Vypněme počítače, odložme mobily a potkejme se společně se Studiem Damúza, tedy s loutkovým, výtvarným a objektovým divadlem pro děti i dospělé, které je zároveň ztělesněním otevřenosti a tvůrčí svobody pro realizaci projektů začínajících i profesionálních umělců,“ zvou aktuálně Promyky zájemce na svém Facebooku.

Od 14.00 hodin je představení „Řeka“, v 15.30 pobaví „Hodina modrých slonů“, ve finále (v 16.30) přiletí „Superkluk“. Čekají nás zkrátka kratší zábavné i lehce poučné příběhy herců Damůzy. A víc o nich podrobněji:

14.00 hodin, „Řeka“: „Až půjdeš k řece, zadívej se kolem sebe. Řeka je živel, mohutná síla, zdroj vody, řeka je domov tisíce živočichů. Pssst! Když nebudeš hlučet, uvidíš je. Támhle jsou! Rybky, kachny, čolci, užovky, raci, mloci, bobři, žáby. Koukáš co? Jen dávej pozor, ať se nezmáčíš! Pro děti od 2 let a jejich rodiče. Délka představení: 30 minut. Hrají: Kateřina Bejčková, Matouš Fendrych, Matěj Šumbera/Kryštof Grygar Hudba: Matěj Štrunc Produkce: Martina Diblíková.

15.30 hodin, „Hodina modrých slonů“: Co byste si přáli? Auto. Bárbínu. Kačenku. Medvěda. Králíčka. Živýho. Sáňky s červeným řemínkem. A co jste dostali minule? A loni? Předloni? Kde skončí hračky, které už si ani nepamatujete, že jste měli? Pamatují si ony vás? Kde se kupují sloní oči? Zuzanka s Tomášem jedno rozbili a teď musí sehnat nové, protože jinak už nikdy nenasněží a Vánoce nepřijdou. Pro děti od 5 let a jejich rodiče. Délka představení: 35 minut.

16.30 hodin: „Superkluk“: „Nemusíš být Superman, Spiderman či Batman, superhrdinou se může stát každý, stačí docela málo.“ Loutková pohádka pro děti od 5 let. „Příběh jedné supertřídy, kde superspolužáci prožívají superdobrodružství. Až do té doby, než k nim propadne Miloš, který už není tak úplně super…“ Pro děti od 5 let a jejich rodiče. Délka představení: 35 minut. Hrají: Vítek Maštalíř, Tomsa Legierski

Radek Strnad