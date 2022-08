Vše nejlepší a hodně zdraví! Pětice oslavenců na Severní Terase

Moje babička pekla úžasné domácí housky a vařila skvělé borůvkové knedlíky. Led mi z auta škrábala holí , no, a dědu vidím, jak sedí na zahradě a schovává pro mě ty nejhezčí jahody. Přiznejte se, když se v myšlenkách vrátíte do dětských let a vybavíte si babičku s dědou, zdvihnou se vám koutky úst a začnete se usmívat. Jaká je Vaše vzpomínka na ně?

Vše nejlepší a hodně zdraví! Pětice oslavenců na Severní Terase. | Foto: MO Ústí nad Labem - Severní Terasa