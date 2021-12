V únoru 1966 v Sušici. Těšte se, Ewina tu řízla i do sebe. Tak ji ještě neznáme.„Jsem jako sólo zpěvák nováček a potřeboval jsem ty písničky nadlehčit, ať se co plavec z obalu CD, obrázku Lely Geislerové, neutopím. Bez obav, tak smutná ta deska není.“A jak album zní, co nám říká? Mezi čtrnácti kousky alba nečekejte nářezy a la J. A. R., ač písní „Krásné je dětství“ zní Dan Bárta. Úvod „Playboye“ je pop funky standard o nesnadném dětství, klídek „Uvnitř mý hlavy“ je píseň ptačí i mňoukací, „Asi si koupím pejska“ zas vyznání Romka chlupatému kámoši s ponaučením. Rady k nezaplacení zní písní „Když se všechno pokadí“: „Začni pít jak Dán, až tvá játra zkamení… pak nám pouze vyprávěj, kudy jít, a s kým…“ I příznivce kvalitního sexu překvapí „Soulož je zázrak“, zpívaný s jemnocitem německého porno herce. Holý ji točil s Necrocockem (Tomem Kohoutem), kteý sólově hraje houbařský ambient. „Zánik západu“ ft. MC Gey je odlehčená vize budoucnosti s hláškou „Je to zcela zjevné, Česko musí vlastnit atomové zbraně“ .

Severní Terasu navštívil litoměřický biskup Jan Baxant

Připomíná stařičký Nightwork song „Válka už je tady“, ani ten kousek by si Okamura za rámeček nedal. „Budeme si muset měnit jména Roman, bude Achab, v mešitu změnit panelák.“ A tak dál…Drsně zní současný manželský song Romana a Nikoly Muchy „Namaž mě máslem“, nej kousek alba. Ani spolu ani bezsebe, víme? Smutkem zní „Hezký den v hezké zemi“, vše říká refrén „Má rodná zem, marodná země…“ Bůh ví kam „Odletěl (funky) kakadu“, snad na prodejní akce či dožínky? Uzoufáním po ženách je „Lov je má love“, „Jestli se můžeme vidět“ je návrat Romana ke starým dobrým J. A.R, jasný klídek. Do bublin se vešel i Tarantino, dal albu Holého název, Strážce klidu. Kdy se s ním Roman vyrazí na turné, koho z kolegů přizve? A bude to spíš klubovka, či ohlušující halová show? Uvidíme, uslyšíme.

Radek Strnad