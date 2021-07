Zrovna včera jsem si vyslechl v rádiu solidní přednášku na toto téma. Lidský pot je prý pro tyhle potvůrky jako luxusní parfém. Všichni kamarádi ve Všebořicích celý den pobíhali venku v trenýrkách, klíšťata nás moc nezajímala.

Covid pomalu ustupuje, klíšťata zůstávají. | Foto: Akademie věd ČR

Hráli jsme na policajty a zloděje, chodili se koupat do Habráku, prázdninami jsme se propotili do školních lavic. To bylo tenkrát kolem roku 1960 a mě bylo deset. Nikdy jsem žádný odpuzovač hmyzu nepoužíval. S věkem přišla zkušenost, některé televizní reklamy se nedaly přehlédnout, manželka tlačila na pilu. Často jsem chodil s foťákem po kopcích, tak jsem souhlasil.