Vtípečky se zelím pokračují v tradici vystoupení v Restauraci Březová v Ústí nad Labem. V pátek 15. září od 19.00 tam bude diváky bavit hned šest stand up komiků - Martin Černý, Marek Vobořil, Ondřej Cabal, Lukáš Tomčal, Brian Lennon a Lukáš Kaňka. Šest účinkujících, jeden večer a už několikáté vystoupení, které naváže na sérii úspěšných shows.

Z minulých vystoupení Vtípečků se zelím v ústecké Restauraci Březová. | Foto: Kateřina Křivánková

Tak by se dala shrnout chystaná akce v Restauraci Březová v Ústí nad Labem. V pátek 15. září tam znovu zavítají stand up komici ze skupiny Vtípečky se zelím, kteří si v podniku za více než rok získali velké renomé. „Diváci stále přibývají a další se za námi vracejí pravidelně. Vystupovat v Březové je pokaždé radost. Tamější publikum je zkrátka fantastické. Máme radost, že můžeme Ústí nad Labem nabídnout pravidelné stand up shows, které jsou pokaždé jiné,“ říká jeden z vystupujících a pořadatel akce Lukáš Tomčal.

Diváci se mimo něj mohou těšit na Martina Černého, Marka Vobořila, Ondřeje Cabala, Briana Lennona a Lukáše Kaňku. Komediální skupinu Vtípečky se zelím založili v roce 2022 Ondřej Cabal a Aleš Pitrmoc. Jejím cílem je shromažďovat začínající komiky a kolektivně rozvíjet řemeslo stand upu. V tom jim pomáhají také známí a zkušení komici Jiří Jakima a Tigran Hovakimyan. Lístek přijde na 200 korun a koupit lze třeba ZDE

Zdroj: Miroslav Solař