Ústecký deník a spolek Veselá Brná vyhlašují soutěž o nejzajímavější fotografii ze života v Brné. Zúčastnit se může každý. Snímky mohou být ze sportovní oblasti, kulturní či z hobby aktivit.

Akce spolku Veselá Brná. | Foto: Deník/Karel Pech

Podmínkou je, aby bylo foto pořízeno na katastru Brné. „Soutěžící fotografie ve velikosti A4 dá do obálky a zašle na adresu: Veselá Brná z.s., Sebuzínská 26, 40321 Ústí n. L. Fotografie musí být vzadu označeny kontaktem na autora, jeho jménem a příjmením. Každý soutěžící může odevzdat maximálně deset fotografií, čas je do 15. září,“ řekl za organizátory soutěže Zdeněk Kymlička. V porotě zasednou zástupci spolku, Ústeckého deníku a profesionální fotograf Petr Berounský. „Vítěz dostane cenu v hodnotě cca 3 000 korun, druhý v pořadí pak za dva tisíce a třetí za tisíc korun. Ceny, které věnuje agentura For, budou předány 10. října na akci Posvícení v Brné,“ dodal Kymlička. Vítězný snímek uveřejní Ústecký deník v novinách i na webu.