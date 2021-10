Za poslední rok jsme v ulici neviděli žádnou noční hlídku, přitom je to tam samý bezdomovec a feťák u garáží. Úřad na Severní Terase jsem ohledně feťáků kontaktovala již dvakrát během léta. Nejsme jediní, komu se tyto věci dějí. Ráda bych touto cestou dala na vědomí lidem, aby byli opatrní nejen, co se týče jejich aut.

Včera jsem přišla k mému autu, bohužel na autě nejde vidět žádné násilné vniknutí. Po autě mám všude rozházené věci, takže se do něj někdo dostal (taktéž zasílám foto). Jediné co si odnesli je vůně od Yankee candle „pandora“.

Dne 11. srpna se nám v ulici Jana Zajíce snažil někdo dostat do střešního boxu u manželova auta. Box rozvrtali a zlomili vrták (zasílám foto).

Dobrý den, ráda bych upozornila na to, co se bohužel poslední dobou děje v Ústí nad Labem na Severní Terase, konkrétně v ulici Jana Zajíce.

