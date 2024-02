Ples veselých Brňáků, který proběhl v sobotu 24. února, byl věrný svému jménu. Plný sál v Brné se bavil a většina návštěvníků si užívala pohody. Jak řekl jeden z nich.

967. Ples veselých Brňáků. | Foto: se souhlasem Z. Kymličky

„Je to tady malé, ale prostor na tancování stále je. Všichni se skvěle bavíme. Tak si představuji ples.“ Orchestr Brass Bombers nezklamal. Tombola bohatá. Na začátku plesu popřáli všem příjemnou zábavu členky pořádajícího spolku Veselá Brná. Stálý host Vladimír Hron tentokráte měl netradiční nástup.

Za zpěvu hymny Brné procházel sálem a zdravil se s přítomnými. V mnoha případech skoro již známými. A „spustil“ jeden hit za druhým a diváci zpívali s ním.

FOTO: Severočeské divadlo patřilo leteckému sportu. Přišel i prezident Pavel

Hned na začátku plesu se diváci dozvěděli, že je čeká v závěrečné části plesu překvapení. Jediné co pořadatelé prozradili, že TO překvapení bylo 3x Zlatým slavíkem a že jede k nám z Ústí nad Orlicí, kde zahajovalo ples. Postupně se dozvídali jak se blíží do Brné. Krátce po půlnoci a po 231 km za dvě hodiny a deset minut vešla do sálu Petra Janů a hned začala slavným Motorestem. A potom to byl hit za hitem. Samozřejmě, že končila „To máme mládež“.

Zcela vyprodaný sál opět zpíval a zkrátka se bavil. Někteří návštěvníci při odchodu si rezervovali vstupenky na již 968.Ples veselých Brňáků v roce 2025.

Zdeněk Kymlička

FOTO: Krása a elegance. Maturitní ples má za sebou i Obchodní akademie Pařížská