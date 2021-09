Všiml jsem si, že Deník opakovaně vybízí čtenáře k výšlapu na Vysoký Ostrý. Ve čtvrtek 26. srpna jsem do batohu přibalil pláštěnku a vyrazil.

Vysoký Ostrý nabízí výhled a adrenalin. | Foto: Miroslav Vlach

Červený autobus č. 9 odjížděl od divadla ve 13.52 hodin, na točně v Nové Vsi jsem byl za dvacet minut. Jemný deštík po chvilce ustál, kapličku a několik pěkných chalup jsem nechal za sebou a odbočil vpravo po zelené turistické značce. Pěšinka vedla po okraji posekané louky, kterou hlídaly protitankové jehlany, potom jsem odbočil do lesa a nestačil se divit. Pěkně to klouzalo a závěrečný úsek před vrcholem by chválil pouze lezec Ondra. Šplhal jsem od kořene ke kořenu a modlil se, aby operovaná kyčel vydržela.