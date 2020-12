Dům umění Ústí nad Labem, který byl od 12. října uzavřen spolu s dalšími galeriemi a kulturními institucemi, se na základě vládního nařízení 8. Prosince znovu otevřel veřejnosti.

V hlavním výstavním sále Domu umění čeká návštěvníky výstava s názvem Everything´s Changed — Nothing´s Changed italského umělce Hannese Eggera. Výstavní projekt byl autorem realizován výhradně distančně s produkčním týmem Domu umění a oficiálně začal 18. Listopadu, vyhlášením open callu a oslovováním kulturních a společenských institucí. Výstava svým názvem Everything´s Changed — Nothing´s Changed odkazuje k performanci umělce realizované v Miláně v září tohoto roku. Prostřednictvím své intervence do veřejného prostoru autor upozorňoval na dramatické posuny ve fungování společnosti reagující na pandemické ohrožení. Pandemie Covid-19 pak do značné míry formovala také autorův přístup k výstavě.

V první fázi výstavy mají diváci možnost zhlédnout záznam performance na obrazovce ve výloze galerie. Dům umění Ústí nad Labem zároveň shromážďuje nábytek (stoly a židle) z kulturních a společenských institucí (škol, univerzit, divadel, galerií atd.), které byly z nařízení vlády uzavřeny. Nábytek je umístěn v prostoru galerie ve formě umělecké instalace. V této fázi výstavy (do 18. prosince) vyzývá Dům umění prostřednictvím OPEN CALLu návštěvníky a občany ke sdílení vlastních autentických příběhů spojených s rokem 2020 — ty budou publikovány a sdíleny online.

Vybrané příběhy se dočkají dokonce umělecké interpretace od přizvaných performativních umělců. Interpretace budou v rámci druhé fáze výstagvy (v domácích podmínkách) zaznamenány a promítány v několika blocích v galerijní výloze / v galerii. Dopisy, které Dům umění zkolektuje budou sloužit také jako zdroj pro přípravu autorské knihy – jakési kroniky roku 2020. Odměnou za vybrané dopisy budou participujícím divákům autorská trika či plakáty Everything’s Changed – Nothing’s Changed. Prostřednictvím těchto triček a plakátů bude výstava expandovat dále do veřejné sféry i do soukromí zúčastněných – na jejich těla či do jejich bytů. Výstava je procesuální a snaží se co nejflexibilněji reagovat na konstantně se měnící situaci.

V Galerii 2 Domu umění je pro návštěvníky od úterý 8. prosince otevřen tradiční vánoční POP-UP market nazvaný Louskáček, který s sebou přináší živou prezentaci umělců i designérů na krátkou dobu, bez velkých nákladů. Návštěvníci se mohou těšit na díla a produkty nejen z rukou místních umělců a designérů.⁣

Umělecká díla a designové produkty vybíráme s jediným záměrem — aby ostatním dobře sloužily, dělaly radost a byly ohleduplné vůči přírodě. Za výlohou, online nebo osobně ve standardní otevírací době galerie si můžete prohlédnout keramiku, sklo, oblečení, doplňky do bytu, kresby, malby, tisky nebo třeba pokojové rostliny. Nenechte si ujít již třetí ročník, který probíhá v Domě umění Ústí nad Labem do 19. prosince.

Dům umění Ústí nad Labem