Vernisáž dětských výtvarných prací, které vznikly během letního příměstského tábora Domu umění, je zakončením celotýdenního kreativního programu v galerii. V průběhu našeho prvního "Příměšťáku" si děti v dílně U Pavouka vyzkoušely řadu grafických technik od klasického tisku po sítotisk, práci s papírem, výrobu vlastní autorské knihy, sešitů, pohledů a obálek. Během seznamování se sítotiskem měly děti možnost vyrobit si vlastní motiv na téma "Život ve městě" a potisknout tašky, batůžky a vlastní trička.

V poslední odpoledne společného týdne se z dětí stanou skuteční umělci a v závěru programu si nainstaluji svá díla do prostoru galerie, kde následně proběhne vernisáž.

Přijďte omrknout díla malých tvůrkyň a tvůrců a podpořit je svou přítomností na jejich první společné veřejné výstavě v galerii! V měsíci srpnu budeme "Příměšťák" pro děti realizovat ještě jednou a to v termínu 23. 8. – 27. 8. 2021. Program začíná každý den od 8.00 a trvá do 17.00 hodin. Cena je 1 800 korun (včetně oběda). Věk: 6 – 13 let (po domluvě i starší 13). Kapacita je max. 10 dětí. Lektorky programu: Maro Hajrapetjan a Šárka Studecká. Stále máme volné kapacity na srpnový termín! V případě zájmu nás kontaktujte na email duul@ujep.cz nebo telefonní číslo +420 702 217 042.

Dům umění Ústí nad Labem