Na výročí nezapomínáme. Katedra historie Filozofické fakulty UJEP připravuje u příležitosti 75. výročí konce 2. světové války výstavu Zklamání, strach a naděje: Život v Ústeckém kraji v letech 1938–1946. Měla být představena začátkem května, současná zdraví chránící opatření její zahájení odsunuje do nového akademického roku.

Útok německého stíhače na americký bombardér v průběhu náletu na STW v Záluží u Mostu 12. května 1944 | Foto: NARA Washington

„Když jsem koncipoval výstavu, která je určená (nejen) pro středoškolské studenty, ale pro všechny zájemce o historii, uvědomil jsem si, že pokud bych se zaměřil pouze na konec války, bude to málo. Že je třeba události před 75 lety přiblížit v mnohem širším kontextu a pokud možno tak, aby to bylo pro návštěvníky výstavy, resp. čtenáře doprovodné knížky, co nejzajímavější. Proto jsem se rozhodl přiblížit léta 1938–1946 na území dnešního Ústeckého kraje z různých pohledů,“ přiblížil Martin Veselý, autor výstavy a vedoucí katedry historie FF UJEP.