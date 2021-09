Soutěžní kategorie:

Výtvarná soutěž:

děti do 15 let

dospělí nad 15 let

Fotografická soutěž:

děti do 15 let

dospělí nad 15 let



O co hrajeme? V každé kategorii budou oceněni tři autoři, kteří získají zajímavé a hodnotné turistické balíčky. Ceny budou předány během slavnostního otevření výstavy.

Jaká jsou pravidla? Do výtvarné a fotografické soutěže budou přijímány maximálně dvě práce od jednoho autora.

Výtvarné práce mohou být zaslány poštou na adresu Informační středisko města Ústí nad Labem, Mírové náměstí 1/1, 400 01 Ústí nad Labem nebo přineseny do informačního střediska.

Fotografie mohou být zaslány na e-mail info.stredisko@mag-ul.cz, poštou na adresu Informační středisko města Ústí nad Labem, Mírové náměstí 1/1, 400 01 Ústí nad Labem nebo přineseny do informačního střediska. Odevzdané práce musí být označeny kontaktními údaji (jméno a příjmení autora, e-mail, telefonní číslo). Do výtvarné soutěže se mohou přihlásit i výtvory graficky zpracované na počítači. Přihlášením se do soutěže uděluje autor souhlas s užitím díla k propagačním účelům města. Soutěž končí 19. září.

Město Ústí nad Labem