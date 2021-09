9. 9. Ing. Jiří Orava, Ph.D. (obyvatel obce) / FŽP Materiály a jevy inspirované přírodou: Umíme to lépe?

„Máme v plánu představit zejména výzkumná témata související se společností v 21. století, ale také jsme připraveni informovat o možnostech studia na UJEP, vycestování do zahraničí v rámci studia či o budoucím uplatnění absolventů,“ vysvětluje hlavní organizátor série přednášek Jiří Orava z FŽP UJEP.

Komunitní centrum Zastávka obce Přestanov bude od 9. září do 16. prosince místem neformálního setkávání veřejnosti, nejen přestanovské, s výzkumníky dvou fakult UJEP, životního prostředí a přírodovědecké, v rámci série populárně-naučných přednášek ozřejmujících výzkum na ústecké univerzitě v oblastech, kam tyto dvě fakulty zaměřují svoje výzkumné a vědecké aktivity.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.