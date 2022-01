„Jde o cenné dílo známé výtvarnice. Současná pořizovací hodnota takto velkoplošné mozaiky by se pohybovala kolem jednoho miliónu korun. Byla by obrovská škoda, kdyby došlo k jejímu poškození nebo zničení. Pokud se Vám do záměru nového využití budovy nehodí, je naše muzeum připraveno mozaiku sejmout a uložit ve svém depozitáři,“ napsal vedoucí historického oddělení Martin Krsek na email developera. Odpověď žádná nepřišla. Rekonstrukce probíhala za neprůhledným plotem, co se s dílem stalo, tak bylo možné prověřit až po nedávném otevření prodejny. Místo velkoplošné skleněné mozaiky o rozměrech 2 x 6 metrů s abstraktním námětem vln a kruhů v působivé barevnosti zůstala jen bílá stěna. A přitom teprve v roce 2017 ji předešlý nájemce prodejny objevil zakrytou regálem a znovuodhalil jako exkluzivní výzdobu interiéru.

„Je mi z toho smutno, Eliška Rožátová byla autorkou i mozaiky ve slavném hotelu Praha, který majitel nedávno zdemoloval. Ale tam jsme alespoň dostali příležitost dílo sejmout, byť zatím na novou instalaci čeká,“ komentovala ztrátu přední česká mozaikářka a restaurátorka muzivního umění Magdalena Kracík Štorkánová. Ta se v Ústí nad Labem v posledních osmi letech podílela na restaurování mozaiky „Korálové ryby“ od Ladislava Lapáčka v plavecké hala na Klíši a díla Jaroslava Menše s námětem s motivy typických profesí severočeského kraje a stylizovanými znaky Československých státních drah na hlavním vlakovém nádraží.

I těm původně hrozila likvidace v rámci rekonstrukce, ale nakonec je investor na doporučení muzea zachoval a dnes tvoří klenoty daných prostor. Za dohledu restaurátorky ústecké muzeum před třemi lety také sejmulo a deponovalo obří mozaiku „Severočeský kraj“ od Petra Menše z domu na křižovatce ulic Masarykova a Špitálské náměstí, kde je dnes místo ní výloha kavárny. V Ústí nad Labem mělo štěstí na mimořádnou koncentraci hodnotné mozaikové výzdoby veřejných prostor, nachází se tu i největší moderní mozaika v České republice a jedna z největších v Evropě v podobě díla Miroslava Houry z roku 1985 „Historie Severočeského kraje“ se 450 metry čtverečními pokryté plochy.

Muzeum města Ústí nad Labem