Vzal jsem plastový pytel a vyrazil. K mému překvapení jsem na schodech nebyl sám. Seděl tam mladý holub, obě nožky měl vyšperkované barevným kódem, vůbec se mě nebál. Nechtěl jsem ho vylekat, pomalu jsem zacouval ke dveřím a utíkal pro foťák. Když jsem se vrátil, stál slušný pták na posledním schodu a čekal na pozvání ke stolu. Tak trochu jsem se mu omlouval, slunečnice došla v únoru, ptačí zob zlikvidovaly drzé hrdličky, sýkorky zakládají rodinu a potřebují vitamíny.

Nesměle jsem namířil na krasavce objektiv a udělal první snímek. Vzácný objekt reagoval pohrdavým pohledem a tak jsem pokračoval. Nakonec jsem nastavil samospoušť, před opeřence pohodil několik šišek z borovice a cvak. Byl zvědavý a možná i hladový, určitě upravenější než já. Omlouvám se sousedům, byly to bojové podmínky. Po krátkém očním kontaktu holub pochopil, že mu neublížím, prohlédl si zahrádku a odletěl. To budou vnuci koukat. Trochu ten příběh upravím, třeba, že to byl orel. Emička mi to nezbaští, ta už listuje v knihách, bylo jí pět, ale kluci oslavili dvouletku. Tam mám ještě šanci.