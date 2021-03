Ivan Dostál pořádal s Miroslavem Haškem v Ústí nad Labem známou Stoletou diskotéku.

Miroslav Hašek. | Foto: Libor Zavoral

Ahoj Mirku! Pamatuješ, jak jsme se setkali 21.srpna 1968 na Míráku a v ten bouřlivý den jsme se dohodli, že nastoupíš k nám do skupiny Bonifanti a při té příležitosti jsme zjistili, že jsme tak trochu příbuzní? Skvěle si do kapely zapadl a přispěl si svým hlasem k našemu skvělému trojhlasu. Je to přes 52 let a tam začalo naše doživotní přátelství.