Není nezajímavé, že nápad na pořad vznikl v Ústí nad Labem. Hosty v zábavné talk show už bavili třeba Panenka, Kostka, Laurinová či Heidi Janků. „V roce 2017 jsme se společně sešli v jedné dnes už neexistující ústecké kavárně a pozvali pár přátel a příznivců na malé předvánoční setkání. Do party jsme ještě přibrali Karla Štolbu, kamaráda a skvělého muzikanta, který tehdy působil jako dvorní pianista Marty Kubišové. S Jirkou jsme si povídali, Karel doprovázel písničky, a bylo to moc fajn. Když jsme pak po programu seděli u vínka, pronesl jsem – jak říká Pavel – památnou větu: „Kluci, mně se to líbilo, pojďte s tím jezdit!“ No a hned po Vánocích mi Pavel zavolal, že by byl pro, dokonce přišel s názvem „Hovory W“, jakousi reminiscencí na „Hovory H“ Miroslava Horníčka, který s mým tátou řadu let spolupracoval,“ řekl Jiří Werich Petrášek.