Je dobré připomenout, abyste na koncert udělali víc času a vkráčeli dříve do Café Max, kde se prvně představí Will v Ústí, se zde zatím asi nevídanou/neslýchanou jeskyňkou Kvietah, coby dívkou i hudebnicí pozornosti hodnou. Will Póža se při brnkání nebojí jemného folku, syrových kytar, ani se neštítí synthpopového pozlátka či šklebu. Jeho pozvání jistě ráda přijala křehce temná Kvietah, co i o obyčejných věcech zpívá s neobyčejným gustem, jinak než ty druhé. Na koncertu zahraje jako první.