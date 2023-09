XIII. století a David Hradílek Band zahrají v Nároďáku poprvé spolu

XIII. století je kultovní česká gothic rocková legenda z Jihlavy, která již v roce 2023 slaví 30 let od vydání své eponymní legendární desky Amulet a poprvé za celé své fungování zavítá do Ústí nad Labem. Vlastně to tedy bude již podruhé, ale prvně to bylo ještě kdysi za časů legendárního ústeckého hudebního časopisu Scene Report, ale to už se dnes snad ani nepočítá. Inu, i tak už to bylo „kdysi“ dávno…!

Kromě našlapaných koncertů s osobitou atmosférou po celém Česku a spoustou vděčných a stylově oblečených fanoušků jezdí tato kapela vystupovat pravidelně i do Polska na hudební festival do Bolkowa či do Německa; i zde jsou vítáni. Rádi a s přehledem ale hostují také na festivalech po celém světe, jejich obblíbeným místem jsou nejen naše gotické hrady i zříceniny.

Parta XIII. století vznikla v roce 1990 z osobité, hodně energické punkové kapely Hrdinové nové fronty (HNF). V různých obměnách sestavy pak vydala kapela přes desítku studiových alb, důmyslných kompilací i nahrávek z četných koncertů, především ale hrála živě. V letošním roce také už konečně vychází dlouho připravovaný dokumentární film Jana Hrušovského a Jindřicha „R.X.Tháma“ Kohma, zdařilý dokument nazvaný „Světec z Pekla“. Ten po svém a s osobitom poetikou vypráví o životě frontmana kapely Petra Štěpána, ale také o lidech okolo něj.

Předkapelou večera pak bude David Hradílek Band, který už během jara i léta spolehlivě pobavil pár festivalů na sever Čech včetně letošního Útulek festu 2023 v loděnici v Brné na břehu Labe či znovu obnoveného dvojdenního Altros Rockfestu v Lovosicích.

David Hradílek (ex-Vidock, TÖRR, Innersphere, Adagio Funebre aj.) je baskytarista i akční a aktivní skladatel, který založil svou osobitou

kapelu pro nahrání doprovodné hudby k hororové knize „David Hradílek – Moje sladká márnice“ (knihu i album kapela právě připravuje k vydání). Každá kapitola knihy tak bude provázána s jednou z písní stejnojmeného alba. Hudba samotná je již popisována jako svébytný heavy/black/doom metal.

Sestavu (2023) tvoří:

David Hradílek – bezpražcová basa, drsný zpěv a ovšem i klávesy

Bális – bicí

Radek Bartoš – zpěv

Martin Ježek – kytary

Více o kapele ZDE

Pořadatelem dvojkoncertu je Kulturní středisko města Ústí nad Labem, vstupné je 290 korun.

Radek Strnad

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín