Ve městě Kompostelle jsme se dlouho nezdržovali, brali jsme se na západ krajinou lesnatou, až jedše dobře půl dne, dostali jsme se na mořské pobřeží. Bylo skalnaté, divoké a mořské vlny, strašně hučíce a pěníce se, bily do těch skal a vysoko stříkaly. Daleko široko ozýval se jejich hlas jakoby bouře nějaké…

Cestovatel Dostálek: Z Čech až na konec světa a ještě kousek dál. | Foto: Archiv Ervína Dostálka

Pojednou zahlédli jsme na kopci výstavný kostel, jehož zdi se do daleka bělaly. Pod tímto kostelem na samém pobřeží mořském byla ves a ta slula jako ten kostel na vrchu Stella obscura (dnešního dne Finisterre pozn. Jiráskova). To byl ten nejzazší konec světa. Ani sobě neodpočinuvše, vyšli jsme k moři, a tu stanuvše na vysoké skále do moře trčící, hleděli jsme před se na nekonečnou, široširou pláň vodní. Jak jsem řekl, mračna se hnala nám nad hlavami dále k západu přes moře, jež se prudce dmulo… Všichni jsme se tak zahleděli a zamyslili nad vlnobitím nekonečného moře, zvláště když stařeček jakýsi ze vsi nám skrze tlumočníka pověděl, na moře ukázav: „Tuto je konec pevné země, konec světa, neboť dále není nic nežli moře a jen moře, kteréhož kde je konec, Bůh milý sám toliko ví. Toť jsou slova šlechtice Václava Šaška z Bířkova, člena družiny pana Lva z Rožmitálu, již vyslal do západní Evropy český král Jiřík z Poděbrad (první pokus o Evropskou unii?) v roce 1465, když výprava došla až na tehdejší známý konec světa mys Finisterre (či Fisterra) v západním Španělsku v Galicii, tak jak to napsal spisovatel Alois Jirásek.