Po dvou stech metrech nahoru obcí odbočuje vlevo asfaltová silnička, do které se u božích muk přidává červeně značená cesta. Poblíž je pozoruhodnost, nejšikmější fotbalové hřiště v republice. Stačí se kolem mohutného stromu s velkou značkou, zvanou přivolávačka, kousek vrátit, hřiště je oplocené jen proti divočákům.

Opravený křížek odolává už několik let, vandalové to sem mají daleko. Dále nad zahrádkářskou kolonií přechází silnička v panelovou. Z této lokality pochází jedle, která je nyní vánočním stromem na ústeckém Mírovém náměstí. Byly by odtud pěkné výhledy, na jezero Milada a dále, potom na Předlice a Klíši, ale v inverzním mlhavu nám musel stačit typický les svahů kolem města. Od rozcestníku na Soudném vrchu pozor, turistické značení vede potom úzkou pěšinou. Pro rozviklaná kolena lenochodů je lepší variantou chytit se cyklotrasy číslo 3090 po mírněji klesající silničce. Tím se trasa prodlouží na jisté dva kilometry, zdatnější si mohou přidat pochod do města. Z Větruše jela kupodivu lanovka, podle nouzového režimu jen pro dva cestující a bez sedaček.

Rudolf Hoffmann