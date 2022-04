Z hradu Střekov je krásný výhled na Masarykova zdymadla či Ústí nad Labem

/FOTO/ Ústecký hrad Střekov má přístupné venkovní i vnitřní prostory. V dubnu je otevřeno středa až neděle od 10.30 do 17.00 hodin. V květnu pak můžete známou památkou navštívit denně kromě pondělí a to od 9.30 do 17 hodin. Gotický hrad je jednou z dominant města Ústí nad Labem.

Hrad Střekov je dominantou krajské metropole. | Foto: Helena Medunová