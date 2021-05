Z jedné strany paneláky a obchodní haly ve Všebořicích, v malinkaté vesničce Střížovice replika staré kašny a kamenný kříž. Procházka to nebyla dlouhá, ale docela náročná. Lesní cestou kolem tenisových kurtů ve Štursovce jsem vystoupal na vrchol kopce, dál přes pole na okraj rybníku, kde vpravo odbočuje cesta do Střížovic. Tam jsem potkal dvě slečny na krásných koních.

Chvilku se kochaly pohledem na zelené kopce, potom zamířily do Českého Újezdu. Pochvalně by kroutil hlavou zvědavý turista, který se Střížovicích dlouho nebyl. Čisté fasády, upravené zahrady, informační tabule, oplocené dětské hřiště. Kousek jsem šel po silnici, na vrcholu pozdravil barevného draka v koruně stromu, potom zamířil vlevo přes louku k lesu. Velký pes mě překvapil v okamžiku, kdy jsem za silnicí hledal golfové hřiště.

"Nemusíte se bát, to je takový trouba. Kdyby jste měl v kapse buřta, tak tu bude panáčkovat. Původně měl hlídat dům, ale nějak se nám to nepovedlo. Ani štěkat neumí, jenom spí a žere. Klasik by řekl, zřejmě špatný oddíl," s úsměvem vysvětloval psovod v maskáčích.

Uložil jsem foťák do batohu a zamířil k silnici. Řidič červeného autobusu č. 11 na mě počkal ve stanici, což mě mile překvapilo. Dvě hodiny v terénu, pár hezkých fotek. O víkendu má být hezky, tak neseďte doma.

Miroslav Vlach