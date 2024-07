Z výletu do Velkého Března.

Akce se jmenuje Na návštěvě u princezny (80.-Kč) Už tuto neděli 21. července zavítá do zámku Divadlo 100 opic z Prahy. Ve 14:00 se dětem představí princ Bajaja. Občerstvení bude podáváno z okna, nikdo žízní strádat nebude. Skupinka mladých turistů z Chomutova v úterý 16. července pořídila pár selfíček u jezírka, pochválila interiér a pokračovala k přívozu.

"Já pomáhám tátovi, on je skutečný převozník, co tady zná každý kámen. Pracuje tu od roku 1990. Tady není žádný motor, pohyb přívozu zajišťují tři lana a síla vody. Vejde se sem třicet lidí, nebo sedm trabantů. Pardon, ty už tu nejezdí, tak tedy tři mercedesy. Provozní doba 07:00-18:00," tvrdil mladý Vítek Zedníček.

Kousek dál za fotbalovým hřištěm je betonový bunkr. Další s patřičným maskováním představuje současný majitel. "Podél Labe je podobných malých pevností několik, vojenské označení lehké opevnění vz.37 - Řopík . V sobotu 20. července přidám pár historických dat a odpovím na všetečné otázky dětí. Je to kousek, tamhle v zahradě, bude tam cedule," vysvětluje mistr odborného výcviku a nejznámější český řezník Jan Málek s více jak sto tisíci sledujících na YouTube.

Z výletu do Velkého Března.

Po chvilce pokračuje dál: "Jako každý kluk jsem si také hrál na vojáky, ale na klasické vojně jsem nebyl. Vojenská historie mě dohonila po třicítce, později jsem zjišťoval podmínky pro získání bunkru, není to tak jednoduché, jak to vypadá. Oslovit musíte Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, žádosti, vysvětlování, různá povolební atd. Kdyby jste viděli ten původní stav, zatočila by se vám hlava. Špína, smrad, odpad, hnus! Momentálně mám pozemek pod stavbou i vlastní bunkr v pronájmu, snažil jsem vybavit objekt tak, jak měl vypadat před válkou. Složitá, velmi složitá věc. Na burzy jsem nejezdil, spíše jsem hledal věci na internetu. V sobotu navléknu i uniformu, budu tu od 13:00-17:00," směje se sympatický vypravěč. Údajně se tahle pevnůstka nedá zničit, ale představa, že v ní bylo sedm vojáků s příslušnou výzbrojí mě skoro šokuje.

