"Indiánský průvod vyrazí ve 14.30 hodin od školy v Brné. Vše vyvrcholí pestrou zábavou v prostoru Hospůdky U Kapličky, což je také točna MHD,“ připomněl za organizátory Zdeněk Kymlička.

Tato indiánská sešlost se vstupem zdarma do Brné chystá i novinky programu. Aktéry má i z blízka. Je to nové autorské teplické Divadlo Na klice se staronovou hrou Indiánka Janka, ale i prozatím nepoměrně známější hrobské Divadlo v Pytli.

Podle pořadatele Zdeňka Kymličky se od nich můžeme těšit na pestrou improvizaci na vděčné indiánské téma. Tedy nás v Brné od principála Petra Stolaře a jeho týmu čeká nejen to, co od nich milujeme, ale konec konců i to, na co od něj očekáváme.

Radek Strnad