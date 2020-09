S tátou jsem chodil ze Všebořic pěšky do Telnice, v břízkách bylo křemenáčů vždycky dost. Potom přišla éra houbařských náletů na Doksy, jezdily tam plné autobusy. V rojnici, pěkně jako myslivci. To mě nebavilo. Dnes má každý auto, za pěknou houbou se jezdí podle navigace. Současné počasí je ideální pro amatéry i profesionály. Hřib není na severu vzácností. Někdo se o víkendu chlubí v novinách ohromnou rybou, někdo košíkem hřibů.

Do lesa chodím vždycky s foťákem. Člověk nikdy neví, kdo, nebo co, vás v kopcích osloví. Jednou jsem vyfotil krásného jelena s doprovodem, jindy barevný balon v korunách stromů, dnes to byly hřiby.

S kočárkem jsem na houbách ještě nebyl. Pětiletá Emička každé houbě zazpívala písničku, když jsme našli skupinku hřibů na stráni, tančila kolem nich snad několik minut. Položil jsem vedle hnědého krasavce svou kšiltovku, o kus dál zabodl nůž, aby bylo co poměřovat. Za chvilku byl košík plný, dvouletý Robin se nestačil divit, co všechno roste v lese. Před chvilkou znal jenom šišky, borůvky, žaludy a najednou tu byl hřib, kozák, křemenáč a klouzek. Někdo houby váží, já je počítám.

V košíku bylo 69 hřibů, průměrná velikost 10-15 cm. Syn jich měl samozřejmě víc, má lepší oči. Smaženice provoněla dům, něco je v sušárně, bude guláš a bramboračka. Les byl obklíčený, každý něco našel. Ptáte se, kde to bylo? Zkuste Dolní Žleb, Hřensko, Tisou, Malečov, Telnici. Rostou všude. Podzim nabídne nejen houbaření, ale i běžecký sport a barevné drakiády. Hlavně neseďte doma, přírodu tu máme opravdu krásnou.