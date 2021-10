Těšit se můžete na velkou workoutovou sestavu, velký herní prvek pro děti (hrad), opravu hrací plochy za oválem, nové chodníky a posezení ve svahu. Rekonstrukce potrvá až do září příštího roku.Po dobu rekonstrukce je celé hřiště uzavřeno.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.